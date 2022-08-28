Грецкие орехи эффективно снижают уровень «плохого» холестерина - всего полстакана в день

«Исследования показали, что употребление полчашки грецких орехов в день может снизить уровень липопротеинов низкой плотности в крови. Грецкие орехи содержат значительное количество растительной незаменимой омега-3 альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Исследования показали, что АЛК способствует поддержанию нормального уровня холестерина в крови, что является важным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Избыток холестерина часто вызван определенными привычками образа жизни, такими как употребление слишком большого количества жирной пищи и недостаточная физическая нагрузка. Хотя есть лекарства, которые можно принимать, например, статины, людям с высоким уровнем холестерина будет рекомендовано следить за тем, что они едят. Грецкие орехи могут помочь людям с высоким холестерином.В крови обнаруживаются два типа холестерина, которые часто называют «хорошим» и «плохим» холестерином. Наличие «хорошего» холестерина, известного как липопротеин высокой плотности, снижает вероятность возникновения проблем с сердцем или инсульта. Принимая во внимание, что «плохой» холестерин или липопротеины низкой плотности (ЛПНП) подвергают вас большему риску этого.Регулярное ежедневное потребление грецких орехов (1 порция - полстакана) с устойчивым снижением уровня холестерина.Ранее МедикФорум писал о самом опасном напитке для пожилых.