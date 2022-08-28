Грецкие орехи эффективно снижают уровень «плохого» холестерина - всего полстакана в день

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Грецкие орехи эффективно снижают уровень «плохого» холестерина - всего полстакана в день


Наличие высокого уровня холестерина может привести к летальному исходу, если его не лечить. Это означает, что у вас в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Это может затем привести к закупорке кровеносных сосудов, в конечном итоге вызывая такие состояния, как инсульты и сердечные приступы.

Избыток холестерина часто вызван определенными привычками образа жизни, такими как употребление слишком большого количества жирной пищи и недостаточная физическая нагрузка. Хотя есть лекарства, которые можно принимать, например, статины, людям с высоким уровнем холестерина будет рекомендовано следить за тем, что они едят. Грецкие орехи могут помочь людям с высоким холестерином.


Сердечно-сосудистые заболевания: дешевая закуска снижает риск смерти


В крови обнаруживаются два типа холестерина, которые часто называют «хорошим» и «плохим» холестерином. Наличие «хорошего» холестерина, известного как липопротеин высокой плотности, снижает вероятность возникновения проблем с сердцем или инсульта. Принимая во внимание, что «плохой» холестерин или липопротеины низкой плотности (ЛПНП) подвергают вас большему риску этого.


Названа идеальная закуска для снижения «плохого» холестерина


«Исследования показали, что употребление полчашки грецких орехов в день может снизить уровень липопротеинов низкой плотности в крови. Грецкие орехи содержат значительное количество растительной незаменимой омега-3 альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Исследования показали, что АЛК способствует поддержанию нормального уровня холестерина в крови, что является важным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Регулярное ежедневное потребление грецких орехов (1 порция - полстакана) с устойчивым снижением уровня холестерина.


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