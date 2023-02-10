Может ли перенесенный коронавирус вызывать рак: онколог Каприн

«Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет», - поделился Каприн.

Онколог Каприн отметил в интервью, что соотношение перенесенного коронавируса с вероятностью заболеть раком пока еще не изучалось какими-то крупными исследованиями. Невозможно сказать, что такая связь была подтверждена или, наоборот, опровергнута учеными. В то же время существует факт: коронавирусная инфекция перестала быть смертоносной как раньше.По мнению Каприна, перенесенный коронавирус не может быть фактором, непосредственно провоцирующим развитие рака. Онколог обратил внимание на отсутствие подтверждений того, что переболевшие им люди чаще болеют раком. Слова медика передают РИА Новости.В то же время, сказал он, пандемия COVID-19 опосредованно повлияла на ситуацию с заболеваемостью раком из-за приостановленной в какой-то момент диспансеризации. Сейчас все нормализовалось, консатирова онколог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение тембра голоса может оказаться признаком рака щитовидной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.