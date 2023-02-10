Может ли перенесенный коронавирус вызывать рак: онколог Каприн

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больная женщина измеряет температуру

Представляющий Минздрав онколог Андрей Каприн высказался о связи коронавируса и риска онкозаболеваний.

Онколог Каприн отметил в интервью, что соотношение перенесенного коронавируса с вероятностью заболеть раком пока еще не изучалось какими-то крупными исследованиями. Невозможно сказать, что такая связь была подтверждена или, наоборот, опровергнута учеными. В то же время существует факт: коронавирусная инфекция перестала быть смертоносной как раньше.

По мнению Каприна, перенесенный коронавирус не может быть фактором, непосредственно провоцирующим развитие рака. Онколог обратил внимание на отсутствие подтверждений того, что переболевшие им люди чаще болеют раком. Слова медика передают РИА Новости.

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«Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет», - поделился Каприн.

В то же время, сказал он, пандемия COVID-19 опосредованно повлияла на ситуацию с заболеваемостью раком из-за приостановленной в какой-то момент диспансеризации. Сейчас все нормализовалось, консатирова онколог.

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Андрей Каприн
Андрей Каприн
Здоровье
главный онколог Минздрава России, академик РАН
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