Онколог Зубенко: похудение и болезненность справа могут указывать на рак печени

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проблемы с печенью

Онколог Степан Зубенко: в случае рака печени может пропадать аппетит и порой происходит значительная потеря веса.

Онколог Зубенко рассказал в интервью, что заметить развитие рака печени бывает возможно еще до того, как опухоль достигнет последней необратимой стадии.

«При увеличении размеров новообразования возможны общие недомогания, такие как снижение аппетита, болезненность в правом подреберье, а также потеря веса, которая зачастую значительная», - перечислил врач возможные симптомы заболевания.

Беседуя со «Спорт-Экспресс», он добавил, что появление отдельных симптомов может говорить о «далеко зашедшем процессе». В частности, возникает желтуха (желтеют кожа, глазные склеры) или происходит увеличение живота. Зубенко отметил, что живот может сразу резко увеличиться в объеме, поскольку в нем скапливается жидкость. Кроме того, образование иногда прощупывается через брюшную стенку.

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Онколог уточнил, что наиболее высокому риску злокачественного заболевания печени подвергаются люди с хроническими проблемами органа – например, те, кому был диагностирован цирроз печени или гепатит (гепатит В или гепатит С). По мнению врача, таким людям нужно выполнять УЗИ органа – с регулярностью раз в полгода. Остальным медик посоветовал раз в год проводить проверку уровня билирубина и печеночных ферментов.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы первоначальные признаки туберкулеза.

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