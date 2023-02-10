Врач: слабость и сонливость могут быть одними из первых признаков туберкулеза

«У больного могут проявиться слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенная температура тела до 37–37,5 градуса», - отметила медик.

«Чем быстрее начнется терапия, тем больше шансов у человека на выздоровление», - констатировала специалист.

По словам терапевта Должковой, на специфику проявления первых признаков туберкулеза влияют разные факторы – возраст, общий уровень здоровья, локализация поражения в легком.Беседуя с NEWS.ru, Ирина Должкова добавила , что также туберкулез проявляется сухим кашлем, похудением (у детей прекращается набор веса). Кроме того, у заболевшего человека заостряются черты лица.Терапевт подчеркнула, что в случае туберкуеза важно обращаться за медпомощью именно на раннем этапе болезни. Поэтому, замечая его первые признаки, не нужно тянуть с записью в врачу.Должкова также напомнила о высокой заразности туберкулеза. Наибольшему риску заражения им подвергаются обладатели ослабленного иммунитета, включая диабетиков и пожилых, а также люди, которые вынуждены жить в условиях плохой экологии.Ранее портал MedikForum.ru писал о внешних симптомах нездоровой щитовидной железы.

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