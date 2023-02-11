"Мошоночный язык" сигнализирует о дефиците витаминов — язык «сморщенный, бороздчатый»

«Как следует из названия, это состояние делает язык очень похожим на мужские половые органы, поскольку на нем могут быть морщины, трещины, трещины и бороздки. Это может быть довольно распространенным явлением и затрагивать от одного до двух процентов населения. Тяжесть его появления колеблется. Иногда причины этого состояния могут быть неизвестны, однако некоторые из них могут быть результатом дефицита питательных веществ, таких как витамин B12, ферритин и фолиевая кислота», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Витамины и минералы необходимы для здорового функционирования организма. Без определенных питательных веществ мы можем стать дефицитными и даже заболеть. И в некоторых случаях это может вызвать заметные изменения в нашей внешности.Мошоночный язык является одним из таких состояний, которое может быть вызвано дефицитом. В этом может быть виноват дефицит витамина B12, витамина B9 (фолиевой кислоты) и ферритина (белка, который хранит железо).Это также может быть связано с дефицитом витамина B12, а также с пернициозной анемией — состоянием, при котором ваш организм не может усваивать B12.Глубокие трещины могут привести к скоплению пищи в рощах, вызывая дискомфорт. Связь складчатого языка с географическим языком может привести к ощущению жжения при употреблении острой пищи, что связано с географическим языком.В группе из 22 пациентов со сниженным уровнем B12 у восьми был симптом складчатого языка.Ранее МедикФорум писал о пользе варенья.

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