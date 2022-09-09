Дефицит витамина B12: признак, поражающий «более 50%» поверхности языка

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Дефицит витамина B12: признак, поражающий «более 50%» поверхности языка


Из-за широкого спектра симптомов дефицит витамина B12 трудно выявить на начальных стадиях. Однако существует достаточно доказательств того, что изменения во рту могут указывать на это состояние.

Как только витамин B12 накапливается в печени, он поддерживает потребности организма в течение многих лет. По этой причине появление симптомов, вероятно, будет медленным и постепенным, поэтому предупреждающие знаки часто не учитываются. Однако изменения во рту могут быть одними из самых явных признаков дефицита.

"Наиболее частой причиной гладкости языка является использование зубных протезов. Однако иногда это может отражать дефицит питательных веществ при дефиците железа, фолиевой кислоты и витамина B12. Дефицит B12 делает язык болезненным и мясистым по цвету. Глоссит, вызывая отек языка, может привести к тому, что язык станет гладким", - говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Дефицит витамина B12: может возникнуть глоссит, серьезно поражающий язык


Глоссит является хорошо известным симптомом дефицита B12 в полости рта, который первоначально проявляется в виде диффузных ярко-красных пятен, которые постепенно прогрессируют до атрофического глоссита. Поражения возникают в основном на дорсальной и вентральной поверхностях, а также на краю языка.


Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12


«Слизистая оболочка полости рта состоит из быстро делящихся клеток и поэтому подвержена нарушениям синтеза ДНК, связанным с дефицитом кобаламина».

Наиболее распространенными симптомами полости рта, такими как глоссит, у пациентов с дефицитом, как правило, была боль в языке.


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