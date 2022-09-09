Дефицит витамина B12: признак, поражающий «более 50%» поверхности языка

"Наиболее частой причиной гладкости языка является использование зубных протезов. Однако иногда это может отражать дефицит питательных веществ при дефиците железа, фолиевой кислоты и витамина B12. Дефицит B12 делает язык болезненным и мясистым по цвету. Глоссит, вызывая отек языка, может привести к тому, что язык станет гладким", - говорит невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Слизистая оболочка полости рта состоит из быстро делящихся клеток и поэтому подвержена нарушениям синтеза ДНК, связанным с дефицитом кобаламина».