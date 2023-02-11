Здоровая еда, которая «может сломать ваше здоровье» на завтрак – нутрициолог Строков

"Насыщенные минералами, витаминами и клетчаткой, бананы обладают неоспоримой пользой для здоровья. Однако употребление его натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблем", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Когда калий и магний попадают натощак после нескольких часов голодания, вероятно нарушение кислотно-щелочного баланса вашей крови».

«Это может вызвать компенсаторную реакцию в организме, что приведет к высвобождению кислотно-буферных соединений, таких как бикарбонат, для восстановления кислотно-щелочного баланса крови».

Важность завтрака не подвергалась сомнению на протяжении десятилетий. Хотя существуют противоречивые советы о том, когда вы должны приступить к первому приему пищи, эксперты сходятся во мнении, что вы должны начать со здоровой ноты. К сожалению, один здоровый продукт может принести больше вреда, чем пользы, если его съесть натощак.Неважно, едите ли вы свой завтрак утром рабочего дня, прежде чем выбежать из дома, или просто берете фрукты на завтрак на ходу, бананы могут показаться здоровым способом начать свой день.Бананы являются важным источником магния и калия.Эти минералы имеют множество преимуществ для здоровья, но прием их натощак первым делом утром может подорвать ваше здоровье.Популярный фрукт может привести к временному повышению щелочности крови.Но если эта компенсаторная реакция не срабатывает, нарушение кислотно-щелочного баланса может вызвать состояния, известные как ацидоз и алкалоз.Ацидоз вызван слишком большим количеством кислоты в крови, из-за чего уровень pH крови падает ниже 7,35. Алкалоз возникает, когда в организме чрезмерно накапливаются основания, в результате чего уровень pH в крови поднимается выше 7,45.Ацидоз может вызвать такие симптомы, как одышка, усталость и спутанность сознания, а алкалоз может вызвать тошноту, головокружение и подергивание мышц.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

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