Афазия — признак, который появиться за неделю до инсульта

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Афазия — признак, который появиться за неделю до инсульта


Почти четверть пациентов, перенесших ишемический инсульт, за неделю до этого перенесут «мини-инсульт».


Инсульт – это серьезное неотложное состояние, требующее немедленного вмешательства. Они вызваны тем, что приток крови к мозгу временно прекращается. В большинстве случаев это происходит из-за сгустка крови , что известно как ишемический инсульт.

Это наиболее распространенный тип инсульта, на который приходится около 85 процентов случаев. Они также могут быть вызваны разрывом кровеносного сосуда, известным как геморрагический инсульт.


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Однако менее известно то, что предупреждающие признаки того, что кто-то подвержен риску инсульта, могут появиться за семь дней до события.

В частности, у кого-то может случиться транзиторная ишемическая атака (ТИА), которая также известна как «мини-инсульт», до «полного» инсульта. Исследование показало, что 23 процента пациентов, перенесших ишемический инсульт, ранее перенесли ТИА. Из этих пациентов 43% перенесли ТИА за семь дней до инсульта.
В то время как 17 процентов перенесли ТИА в тот же день и 9 процентов - накануне.

"Одним из распространенных симптомов ТИА, который может предшествовать инсульту, является афазия. Это медицинский термин, обозначающий трудности с речью, включая трудности с пониманием того, что говорят другие", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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