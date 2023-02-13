Внезапный делирий может возникнуть за неделю до инсульта

«При подозрении на делирий спросите у человека его имя, возраст и сегодняшнюю дату. Если его ответы неуверенные или он не может ответить, скорей всего, нужна медицинская помощь».

Согласно исследовательским данным, опубликованным журналом The Lancet, до 90% происходящих инсультов могут быть предотвратимы при условии, что люди будут получать медицинскую помощь при первых же признаках этой сосудистой катастрофы мозга. Специалисты отмечают, что за неделю до удара могут возникать симптомы, предвещающие его наступление, и на них нужно соответствующим образом реагировать.На какие предупреждающие признаки медики советуют обращать внимание?Мини-инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА) возникает в ситуации блокировки кровеносного сосуда, питающего мозг, временным тромбом (он самостоятельно растворяется). В отличие от инсульта ТИА не вызывает необратимых повреждений клеток головного мозга. В то же время данное состояние часто «предупреждает» о грядущем инсульте. Примерно у четырех из десяти человек, перенесших ТИА, спустя время случается инсульт, поэтому при его возникновении важно обращаться к врачу, несмотря на то, что неблагоприятные симптомы проходят сами по себе. Они обычно включают головную боль, онемение и покалывание в одной половине тела.По данным American Academy of Neurology, у некоторых людей за неделю или несколько недель до инсульта возникал внезапный делирий или спутанность сознания – состояние, в котором пострадавший человек не может ясно мыслить или говорить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хроническая усталость может быть признаком врожденного порока сердца.

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