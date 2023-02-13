Форма стула может предупреждать о развитии рака кишечника – «тонкие подсказки»

«На ранних стадиях рака толстой кишки, а именно на первой стадии (когда опухоль локализована) и второй стадии (когда рак распространился на близлежащие ткани, но не на лимфатические узлы) — симптомы часто могут отсутствовать или быть неспецифическими. Обращайте внимание на тонкие подсказки. К ним относятся узкий «карандашный» стул, боль при дефекации и ощущение неспособности полностью опорожнить кишечник», - рассказали медицинские эксперты издания.

Ободочная кишка и прямая кишка, составляющие толстую кишку, являются одними из наиболее частых очагов рака. Но опухоли в этой части тела редко обнаруживаются на ранней стадии из-за отсутствия симптомов в начале заболевания. Вот почему важно обращать внимание на изменения своего стула – они могут оказаться «тонки подсказками» о колоректальном раке, проинформировал Experss Health.При возникновении опухоли образуется стриктура толстой кишки или сужение, также влияющее на форму стула. Он становится очень узким, имеет волокнистый вид.В свою очередь, Клиника Майо рекомендует обратиться к врачу, если вышеназванные изменения в работе кишечника длятся дольше одной или двух недель. Сделать это в срочном порядке нужно, если такие симптомы сопровождаются ректальным кровотечением или сильной болью в животе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему можно проснуться с головной болью

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