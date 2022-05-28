Рак: онколог рассказал о чувстве, которое пациенты испытывают за несколько лет до постановки диагноза
Рак — это сложное заболевание, которое проявляется множеством способов. Выраженные изменения в нормальных функциях организма обычно являются одними из первых признаков, вызывающих подозрение. Иногда, однако, пациенты переносят симптомы, длящиеся несколько лет, прежде чем будет поставлен диагноз.
Симптомы могут различаться для каждого типа рака, обычно отражая пораженный орган или клетку. Однако две формы рака, вызывающие схожие симптомы, — это рак кишечника и ректальные эндокринные опухоли (НЭО).
«Большинство людей с НЭО толстой кишки или прямой кишки не имеют симптомов. Врачи часто диагностируют их, когда проводят тесты на что-то другое», — поясняет врач-онколог Андрей Воробьев, специально для МедикФорум.
Четыре наиболее частые жалобы пациентов — это ректальное кровотечение, колебания стула, необъяснимая потеря веса и боль.
«У вас может быть боль, которая приходит и уходит. Некоторые люди испытывают боль в течение нескольких лет до постановки диагноза нейроэндокринного рака».
Рак часто поражают толстую и прямую кишку, но это состояние может возникать и в некоторых других местах тела.
«Когда у вас есть симптомы, они обычно вызваны ростом рака. Или распространением опухоли на другие части тела. У вас могут быть симптомы, вызванные гормоном, вырабатываемым опухолью, но это редко».
Когда опухоли дают расти, она может блокировать непроходимость кишечника, вызывая схваткообразные боли в животе. Это также может вызвать вздутие живота, запор, неспособность отхаркиваться и плохое самочувствие.
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