Рак: онколог рассказал о чувстве, которое пациенты испытывают за несколько лет до постановки диагноза

«Большинство людей с НЭО толстой кишки или прямой кишки не имеют симптомов. Врачи часто диагностируют их, когда проводят тесты на что-то другое», — поясняет врач-онколог Андрей Воробьев, специально для МедикФорум.

«У вас может быть боль, которая приходит и уходит. Некоторые люди испытывают боль в течение нескольких лет до постановки диагноза нейроэндокринного рака».

«Когда у вас есть симптомы, они обычно вызваны ростом рака. Или распространением опухоли на другие части тела. У вас могут быть симптомы, вызванные гормоном, вырабатываемым опухолью, но это редко».