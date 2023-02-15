Отек легких или эмфизема? Cимптомы, на которые следует обращать внимание

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боль в груди

Общим симптомом отека легких и эмфиземы легких является одышка.

Отек и эмфизема – состояния, поражающие легкие. Отек легких характеризуется избыточным скоплением жидкости в легких, что угнетает их функцию. Эмфизема легких – это хроническое прогрессирующее заболевание легких, при котором разрушается  их ткань, участвующая в обмене кислорода и углекислого газа. Эмфизема считается вариантом хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), об этом в разговоре с «МедикФорум» напомнил пульмонолог Дмитрий Проскурин.

Как проявляются эти проблемы с легкими? По словам врача, общим симптомом отека легких и эмфиземы легких является одышка. Также он назвал другие признаки, на которые следует обращать внимание.

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Помимо одышки, симптомы отека легких также включают:
  • кашель с пенистой мокротой
  • потливость
  • ощущение холода и свежести кожи
  • вялость
  • боль в груди
  • головную боль
  • тошноту
Признаки эмфиземы легких, помимо одышки, включают:
  • кашель
  • свист при дыхании
  • снижение толерантности к физической нагрузке (быстрое утомление)
  • дыхание с поджатыми губами, при котором человек выдыхает через поджатые губы и вдыхает через нос.
Перечисленные симптомы являются серьезным основанием для обращения к врачу. Эмфизема и отеки легких поддаются лечению, но важно своевременно проходить обследование и приступать к назначаемому в их случае приему препаратов.

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