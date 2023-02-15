Отек легких или эмфизема? Cимптомы, на которые следует обращать внимание
Общим симптомом отека легких и эмфиземы легких является одышка.
Отек и эмфизема – состояния, поражающие легкие. Отек легких характеризуется избыточным скоплением жидкости в легких, что угнетает их функцию. Эмфизема легких – это хроническое прогрессирующее заболевание легких, при котором разрушается их ткань, участвующая в обмене кислорода и углекислого газа. Эмфизема считается вариантом хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), об этом в разговоре с «МедикФорум» напомнил пульмонолог Дмитрий Проскурин.
Как проявляются эти проблемы с легкими? По словам врача, общим симптомом отека легких и эмфиземы легких является одышка. Также он назвал другие признаки, на которые следует обращать внимание.
Помимо одышки, симптомы отека легких также включают:
- кашель с пенистой мокротой
- потливость
- ощущение холода и свежести кожи
- вялость
- боль в груди
- головную боль
- тошноту
- кашель
- свист при дыхании
- снижение толерантности к физической нагрузке (быстрое утомление)
- дыхание с поджатыми губами, при котором человек выдыхает через поджатые губы и вдыхает через нос.
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