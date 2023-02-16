Кому необходимо принимать витамин D: эндокринолог Цатурян

«На всей территории России, и на юге, и на севере, малышам обязательно дают профилактическую дозу витамина D», - сказала врач-эндокринолог.

«всем остальным лучше использовать масляные растворы».

Эндокринолог Цатурян ответила на вопрос, кому необходимо принимать витамин D. Врач заметила, что его нехватка очень опасна для детей, поэтому им витамин назначается в профилактической дозе.Беседуя с «Газетой.Ru», специалист напомнила, что основной функцией витамина является помощь организму с усвоением кальция, необходимого для минерализации и роста костей. У детей дефицит витамина D ведет к рахиту, проблемам со скелетом, ростом.Цатурян добавила, что детям до года рекомендует прием витамина D в форме водного раствора –Кроме того, обратила внимание медик, принимать витамин D нужно женщинам, вступившим в менопаузу. По словам Софьи Цатурян, женщинам этого возраста следует проконсультироваться с врачом о необходимых им дозировках витамина. Его потребление в период менопаузы защищает от развития остеопороза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины могут спровоцировать развитие рака.

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