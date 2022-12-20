Врач Деревянко: витамин D можно принимать почти всем в течение года

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витамин D

По словам эндокринолога Ольги Деревянко, существует такая доза витамина D, которую можно принимать почти всем людям на протяжении года.

Врач Деревянко рассказала в интервью, что витамин D является едва ли не единственной добавкой, принимать которую действительно нужно.

«Дефицит Витамина D встречается часто, и это, наверное, единственный витамин, постоянный прием которого в профилактических дозах оправдан», - сказала эндокринолог, беседуя с «Газетой.Ru».

Ольга Деревянко уточнила, что прием витамина D позитивно влияет на кости и мышцы, а также на нервную, иммунную, репродуктивную, сердечно-сосудистую системы. Также специалист назвала дозу, которую можно принимать почти всем в течение года:

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«в дозе 1000-2000 ME в сутки».

Эндокринолог отметила, что более существенную дозировку этого витамина можно принимать строго по назначению врача. Деревянко подчеркнула, что прием БАДов в целом оправдан только для некоторых групп населения, не получающих нужные вещества и микроэлементы с пищей. Причем в соответствии с показателями анализа крови.

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Ольга Деревянко
Ольга Деревянко
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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Теги : витамин D, советы врачей, Ольга Деревянко