Врач Агапкин: ночные кошмары могут предупреждать о болезни Паркинсона

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ночные кошмары

Кошмарные сновидения могут быть предвестниками болезни Паркинсона, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Многие знают, что при болезни Паркинсона возникает тремор: жертв этого недуга отличает характерная тряска головой, которая наблюдается вместе с изменением осанки. Но эти симптомы возникают на поздней стадии заболевания, в том время как самыми ранними предупреждающими признаками недуга могут быть неспецифические явления.

Врач Агапкин констатировал: предупреждать о будущей болезни Паркинсона могут ночные кошмары.

«У болезни Паркинсона есть ряд признаков, которые возникают задолго до того, как появятся первые клинические симптомы. Это, например, ночные кошмары», - сказал он.

Также, добавил Агапкин, предупреждающим признаком  паркинсонизма может оказаться потеря обоняния. Кроме того, среди ранних симптомов недуга врачи выделяют изменения, происходящие с речью – она становится монотонной, лишается эмоциональных оттенков, к тому же человек начинает говорить тише и неразборчиво для окружающих.

Ночные кошмары - признак Паркинсона


Болезнь Паркинсона неизлечима, в ее случае медленно гибнут клетки мозга. В то же время раннее обнаружение заболевания позволяет начать лечение, способное замедлять его прогрессирование и улучшать качество жизни пациентов.

Ночные кошмары "подготавливают" человека к реальной угрозе


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при возникающих заболеваниях от тела начинают исходить специфические запахи.

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Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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Частые кошмары могут быть признаком болезни Паркинсона
Кошмарные сновидения могут быть ранним признаком болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона: некоторые ранние признаки могут появиться до тремора
Теги : болезнь Паркинсона, признаки болезней, Сергей Агапкин