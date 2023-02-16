Врач Агапкин: ночные кошмары могут предупреждать о болезни Паркинсона

«У болезни Паркинсона есть ряд признаков, которые возникают задолго до того, как появятся первые клинические симптомы. Это, например, ночные кошмары», - сказал он.

Многие знают, что при болезни Паркинсона возникает тремор: жертв этого недуга отличает характерная тряска головой, которая наблюдается вместе с изменением осанки. Но эти симптомы возникают на поздней стадии заболевания, в том время как самыми ранними предупреждающими признаками недуга могут быть неспецифические явления.Врач Агапкин констатировал: предупреждать о будущей болезни Паркинсона могут ночные кошмары.Также, добавил Агапкин, предупреждающим признаком паркинсонизма может оказаться потеря обоняния. Кроме того, среди ранних симптомов недуга врачи выделяют изменения, происходящие с речью – она становится монотонной, лишается эмоциональных оттенков, к тому же человек начинает говорить тише и неразборчиво для окружающих.Болезнь Паркинсона неизлечима, в ее случае медленно гибнут клетки мозга. В то же время раннее обнаружение заболевания позволяет начать лечение, способное замедлять его прогрессирование и улучшать качество жизни пациентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при возникающих заболеваниях от тела начинают исходить специфические запахи

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