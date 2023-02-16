Ксеростомия сигнализирует, что заболевание печени «прогрессировало» до цирроза у 50% пациентов

«Как правило, симптомы алкогольной болезни печени включают боль и болезненность в животе, сухость во рту и повышенную жажду, утомляемость, желтуху (пожелтение кожи), потерю аппетита и тошноту», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Примерно у 50 процентов пациентов [с алкогольным циррозом печени] увеличены околоушные железы, что приводит к 50-процентному снижению скорости слюноотделения и снижению уровня натрия, бикарбоната и хлорида в слюне».

Как алкоголь повреждает печень?

«Со временем это может привести к рубцеванию и циррозу печени, который является конечной фазой алкогольной болезни печени».

Рубцевание печени возникает в основном у пациентов с хроническим заболеванием печени, но любое состояние, которое повреждает орган, может привести к циррозу. Как правило, те, кто злоупотребляет алкоголем, чаще подвержены этим осложнениям. По мере того, как печень начинает рубцеваться, изменения в слюноотделении могут становиться все более очевидными.Алкогольный цирроз как накопление рубцовой ткани в печени, которое может вызвать каскад симптомов.Количество присутствующего жира может варьироваться на этом этапе, но это явный признак того, что заболевание печени «прогрессировало». Отложение коллагена вокруг крупных вен является ранним маркером того, кто будет прогрессировать до этой стадии заболевания.Одним из ключевых механизмов, ответственных за сухость во рту, известную в медицине какОколоушные железы — это две слюнные железы, которые расположены прямо перед ушами и помогают организму пережевывать и переваривать пищу. Помимо сухости во рту, отек этих желез может вызвать лихорадку и боль.Длительное злоупотребление алкоголем может привести к опасному поражению, называемому алкогольной болезнью печени.Чем дольше вы злоупотребляли алкоголем и чем больше алкоголя вы выпили, тем больше вероятность того, что у вас разовьется заболевание печени.Ранее МедикФорум писал о симптомах больного сердца.

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