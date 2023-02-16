Тяжелые и длительные заболевания щитовидной железы вызывают выпадение волос

"Тяжелый и длительный гипотиреоз и гипертиреоз могут вызвать выпадение волос. Потеря носит диффузный характер и затрагивает всю кожу головы, а не отдельные области. Волосы кажутся равномерно редкими. Возобновление роста обычно происходит при успешном лечении заболевания щитовидной железы, хотя это займет несколько месяцев и может быть неполным", - говорит врач-эндокринолог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«В таких случаях, как это ни парадоксально, выпадение волос может следовать за лечением щитовидной железы, и лечение щитовидной железы может быть ошибочно обвинено, что приводит к отмене лечения, что, в свою очередь, может усугубить выпадение волос».

Выпадение волос может произойти по ряду причин. Для некоторых это может быть генетическим, в то время как другие люди могут столкнуться с этим из-за болезни. Эксперт предупредил, что виноваты две проблемы с щитовидной железой.Щитовидная железа находится на шее, и одна из ее основных функций заключается в выработке гормонов, которые помогают регулировать облибо пониженную активность щитовидной железы (гипотиреоз), либо сверхактивную щитовидную железу (гипертиреоз). Общие побочные эффекты связаны с весом: часто приводит к увеличению веса, а сверхактивная щитовидная железа вызывает потерю веса.Они также могут привести к выпадению волос.Легкий гипотиреоз или гипертиреоз или кратковременные проблемы со щитовидной железой редко вызывают выпадение волос. Некоторые формы гипотиреоза и гипертиреоза возникают внезапно и диагностируются на ранней стадии, в то время как другие могут присутствовать в течение месяцев или лет до постановки диагноза.Выпадение волос из-за заболевания щитовидной железы становится очевидным через несколько месяцев после начала заболевания щитовидной железы. Это связано с длинным циклом волос.Антитироидные препараты (карбимазол и пропилтиоурацил) в редких случаях могут вызывать диффузное выпадение волос.Ранее МедикФорум писал о болезнях сердца.

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