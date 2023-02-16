Погружение в холодную воду облегчает несколько симптомов, связанных с приступами артрита
Погружение подагрических суставов в холодную воду может быть ключом к устранению болезненных обострений.
Артрит существует во многих различных формах, но именно подагра считается наиболее болезненной. В этом состоянии в суставах накапливаются острые как иглы кристаллы, вызывая приступы боли, которые могут длиться неделями. Согласно одному исследованию, погружение пораженных суставов в холодную воду может значительно уменьшить симптомы, связанные с этим заболеванием.
Подагра — это аутовоспалительный артрит, вызывающий хроническую длительную боль и внезапно проявляющийся симптомами.
В нескольких различных исследованиях было показано, что холодовая терапия является полезной вспомогательной терапией при боли при подагрическом артрите.
«Боль влияет на физическую активность, подвижность суставов, тревогу при стрессе, депрессию и качество жизни. Терапия с погружением в холодную воду уменьшает воспаление и боль, связанные с подагрическим артритом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Результаты были получены в результате исследования 76 участников, которые были выбраны случайным образом и разделены на две группы. Группу вмешательства погружали в холодную воду при температуре от 20 до 30 градусов по Цельсию на 20 минут в день четыре дня в неделю.
Вся часть воспаленного сустава была погружена во время лечения. Участники продолжали свою повседневную деятельность в течение периода вмешательства, который имел место после того, как деятельность была завершена.
В ходе исследования исследователи заметили, что «погружение в холодную воду (CWI) уменьшает боль, стресс, тревогу и депрессию и увеличивает подвижность суставов, физическую активность и качество жизни».
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