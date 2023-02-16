Погружение в холодную воду облегчает несколько симптомов, связанных с приступами артрита

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Погружение в холодную воду облегчает несколько симптомов, связанных с приступами артрита


Погружение подагрических суставов в холодную воду может быть ключом к устранению болезненных обострений.


Артрит существует во многих различных формах, но именно подагра считается наиболее болезненной. В этом состоянии в суставах накапливаются острые как иглы кристаллы, вызывая приступы боли, которые могут длиться неделями. Согласно одному исследованию, погружение пораженных суставов в холодную воду может значительно уменьшить симптомы, связанные с этим заболеванием.

Подагра — это аутовоспалительный артрит, вызывающий хроническую длительную боль и внезапно проявляющийся симптомами.

В нескольких различных исследованиях было показано, что холодовая терапия является полезной вспомогательной терапией при боли при подагрическом артрите.

«Боль влияет на физическую активность, подвижность суставов, тревогу при стрессе, депрессию и качество жизни. Терапия с погружением в холодную воду уменьшает воспаление и боль, связанные с подагрическим артритом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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Результаты были получены в результате исследования 76 участников, которые были выбраны случайным образом и разделены на две группы. Группу вмешательства погружали в холодную воду при температуре от 20 до 30 градусов по Цельсию на 20 минут в день четыре дня в неделю.


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Вся часть воспаленного сустава была погружена во время лечения. Участники продолжали свою повседневную деятельность в течение периода вмешательства, который имел место после того, как деятельность была завершена.

В ходе исследования исследователи заметили, что «погружение в холодную воду (CWI) уменьшает боль, стресс, тревогу и депрессию и увеличивает подвижность суставов, физическую активность и качество жизни».


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