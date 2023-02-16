Погружение в холодную воду облегчает несколько симптомов, связанных с приступами артрита

«Боль влияет на физическую активность, подвижность суставов, тревогу при стрессе, депрессию и качество жизни. Терапия с погружением в холодную воду уменьшает воспаление и боль, связанные с подагрическим артритом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Артрит существует во многих различных формах, но именно подагра считается наиболее болезненной. В этом состоянии в суставах накапливаются острые как иглы кристаллы, вызывая приступы боли, которые могут длиться неделями. Согласно одному исследованию, погружение пораженных суставов в холодную воду может значительно уменьшить симптомы, связанные с этим заболеванием.Подагра — это аутовоспалительный артрит, вызывающий хроническую длительную боль и внезапно проявляющийся симптомами.В нескольких различных исследованиях было показано, что холодовая терапия является полезной вспомогательной терапией при боли при подагрическом артрите.Результаты были получены в результате исследования 76 участников, которые были выбраны случайным образом и разделены на две группы. Группу вмешательства погружали в холодную воду при температуре от 20 до 30 градусов по Цельсию на 20 минут в день четыре дня в неделю.Вся часть воспаленного сустава была погружена во время лечения. Участники продолжали свою повседневную деятельность в течение периода вмешательства, который имел место после того, как деятельность была завершена.В ходе исследования исследователи заметили, чтоРанее МедикФорум писал о симптомах болезни сердца.

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