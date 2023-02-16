Терапевт Терентьева: просроченные лекарства опасны для желудка и сердца

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прием лекарства

Терапевт Екатерина Терентьева: просроченные лекарственные препараты нужно сразу утилизировать.

Врач Терентьева рассказала в интервью, что употребление просроченных медикаментов чревато развитием опасных нарушений. Беседуя с «Известиями», медик подчеркнула: хранение лекарств требует определенных условий, они не должны контактировать со светом или подвергаться воздействию источников тепла, влаги.

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Терентьева добавила, что открытая банка с таблетками не должна храниться больше года. Если пренебречь этим правилом и использовать лекарство, которое хранилось дольше, можно пострадать от желудочно-кишечных расстройств.
Помимо того, что просроченные лекарства опасны для желудка, они также способны вызывать нарушения в работе сердца и других органов, предупредила врач.

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«Последствиями приема просроченных средств могут стать аллергическая реакция, отравление, усиление инфекции, нарушения работы сердца, зрительные нарушения и другие осложнения», - уточнила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых витаминов может спровоцировать развитие рака.

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