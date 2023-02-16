Терапевт Терентьева: просроченные лекарства опасны для желудка и сердца

«Последствиями приема просроченных средств могут стать аллергическая реакция, отравление, усиление инфекции, нарушения работы сердца, зрительные нарушения и другие осложнения», - уточнила эксперт.

Врач Терентьева рассказала в интервью, что употребление просроченных медикаментов чревато развитием опасных нарушений. Беседуя с «Известиями», медик подчеркнула : хранение лекарств требует определенных условий, они не должны контактировать со светом или подвергаться воздействию источников тепла, влаги.Терентьева добавила, что открытая банка с таблетками не должна храниться больше года. Если пренебречь этим правилом и использовать лекарство, которое хранилось дольше, можно пострадать от желудочно-кишечных расстройств.Помимо того, что просроченные лекарства опасны для желудка, они также способны вызывать нарушения в работе сердца и других органов, предупредила врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых витаминов может спровоцировать развитие рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.