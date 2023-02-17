Онколог Гринберг: питье горячих напитков связано с развитием рака

«Горячий чай, кофе, свежесваренный компот, куриный бульон и обычный кипяток примерно одинаково опасны. Вредна и горячая пища», - уточнила Мария Гринберг.

«При приёме слишком горячей пищи или напитков происходит повреждение слизистой и как следствие — дисплазия эпителия, Дисплазия – предраковое состояние, при котором ткани начинают развиваться неправильно», - проинформировала медик.

Онколог Грибнерг отметила в интервью, что привычка пить горячие жидкости не остывшими в нужной мере тесно связана с риском развития рака. Горячие напитки повреждают слизистую – итогом этого становится склонность поврежденной ткани к процессам, вызывающим появление рака гортани или рака пищевода, подчеркнула врач.Онколог добавила, что влияние еды и питья высоких температур на организм давно исследуется учеными. Было установлено, что употребляемые пища и напитки не должны быть горячее 60 градусов.Пояснения Гринберг приводятся изданием «Спорт-Экспресс». Онколог посоветовала не допускать обжигания слизистой ротоглотки и пищевода, это важно для профилактики рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что очищать организм от канцерогенов помогает употребление овощей.

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