Белые пятна на языке могут быть признаком рака ротовой полости

«Белые пятна на языке – это не всегда рак, часто они как раз доброкачественные. Но такие пятна могут быть и предраковыми, поэтому их нужно показать стоматологу или терапевту», - сказала доктор Уорд.

Язва во рту, которая не заживает в течение трех недель.

Красные пятна во рту.

Необычные шишки или припухлости во рту, или в области шеи, головы.

Возникшая и ставшая стойкой хрипота в голосе.

Привычка проверять состояние рта очень полезна – она помогает своевременно замечать предупреждающие признаки разных медицинских проблем, включая рак. Симптоматично, что за последнее время рак полости рта превратился в онкологическое заболевание, случаи которого стабильно растут. Этому в большой степени способствует то, что традиционные причины, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, быстро вытесняются новыми факторами риска – в частности, вирусом папилломы человека (ВПЧ). Тревожным предупреждением поделилась врач общей практики Рэйчел Уорд в интервью изданию The Sun.По словам медика, при осмотре рта нужно обращать повышенное внимание на появление белых пятен на языке, которые не проходят при попытках воздействовать на них физически. Эти пятна, известные как лейкоплакия, могут быть признаком рака ротовой полости, завила врач.Специалист добавила, что примерно каждый третий случай рака ротовой полости связан с появлением очага на языке, а каждый четвертый – очага на миндалинах. Кроме того, злокачественное образование может возникать на губах, деснах, внутренней части щек, на нёбе.Также медик перечислила другие признаки рака ротовой полости, о которых вам нужно знать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что худоба в сочетании с курением может говорить о подверженности раку легких.

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