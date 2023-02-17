Невролог Барышев: какое головокружение говорит об опасных заболеваниях?
Головокружением могут проявляться такие заболевания мозга как рассеянный склероз и энцефаломиелит.
Ощущение головокружения является распространенным расстройством, появлению которого могут способствовать разные факторы – от плохой осанки до патологий головного мозга. Врач-невролог Артем Барышев рассказа в интервью, что вызывать головокружение может интоксикация организма, вызванная инфекциями.
«Вы вдруг почувствовали, что вас мутит, крутит и пол уходит из-под ног – наиболее вероятной причиной такого состояния может быть общее воспаление в организме – начальный период гриппа, вирусной инфекции, пищевого отравления», - перечислил Барышев.
Беседуя с «Лайфом», он добавил, что редкие и быстро проходящие эпизоды головокружения не опасны, но если они учащаются, а неприятное ощущение становится более интенсивным, продолжительным, – игнорировать этого нельзя. Таким образом могут «заявлять» о себе болезни мозга на ранних этапах своего развития. В частности, утяжеляющееся головокружение может указывать на рассеянный склероз, энцефаломиелит.
Также невролог назвал другие возможные причины головокружения.
- Проблемы с глазными мышцами, зрением.
- Возрастное искривление позвоночника и нарушение осанки, вызывающие ухудшение кровоснабжения мозга.
- Опухоли в мозге.
- Появление образований во внутреннем ухе.
- Невроз.
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Артем Барышев
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врач-невролог
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