Невролог Барышев: какое головокружение говорит об опасных заболеваниях?

«Вы вдруг почувствовали, что вас мутит, крутит и пол уходит из-под ног – наиболее вероятной причиной такого состояния может быть общее воспаление в организме – начальный период гриппа, вирусной инфекции, пищевого отравления», - перечислил Барышев.

Проблемы с глазными мышцами, зрением.

Возрастное искривление позвоночника и нарушение осанки, вызывающие ухудшение кровоснабжения мозга.

Опухоли в мозге.

Появление образований во внутреннем ухе.

Невроз.

Ощущение головокружения является распространенным расстройством, появлению которого могут способствовать разные факторы – от плохой осанки до патологий головного мозга. Врач-невролог Артем Барышев рассказа в интервью, что вызывать головокружение может интоксикация организма, вызванная инфекциями.Беседуя с «Лайфом», он добавил , что редкие и быстро проходящие эпизоды головокружения не опасны, но если они учащаются, а неприятное ощущение становится более интенсивным, продолжительным, – игнорировать этого нельзя. Таким образом могут «заявлять» о себе болезни мозга на ранних этапах своего развития. В частности, утяжеляющееся головокружение может указывать на рассеянный склероз, энцефаломиелит.Также невролог назвал другие возможные причины головокружения.Барышев подчеркнул: если случаи головокружения стали повторяться, нужно обязательно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в боку при покашливании является одним из признаков пневмонии.

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