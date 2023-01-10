Терапевт Кондрахин: о чем может говорить головокружение?

«Если у человека постоянно наблюдается высокое артериальное давление, может произойти резкий спазм сосудов, в том числе головного мозга. Клеткам мозга не будет хватать кислорода, и это спровоцирует головокружение», – сообщил Кондрахин.

«Резкое возникновение головокружения является опасным явлением, потому что может стать предвестником инсульта даже у молодых людей», - подчеркнул врач.

Терапевт Кондрахин рассказал в интервью, о чем может говорить головокружение, возникающее у человека время от времени. Специалист объяснил, что подобным образом нередко проявляется нарушение мозгового кровообращения, обусловленное высоким артериальным давлением (гипертонией).Беседуя с «Вечерней Москвой» терапевт добавил , что головокружение, возникающее по этой причине, является потенциально опасным симптомом. Оно означает, что человек подвергается большому риску пострадать от инсульта.Еще одним объяснением головокружения являются перенесенные инфекции. Медик пояснил, что в ходе инфекционного заболевания в организме значительно возрастает количество токсинов – продуктов распада, возникающих после борьбы иммунной системы с возбудителями болезни. Эти вещества способствуют интоксикации, в том числе головного мозга. Таким образом, после инфекции, затрагивающей почки, печень или легкие, человек может столкнуться с приступами головокружения, неприятными признаками психоневрологических нарушений.Кроме того, симптомом в виде головокружения проявляется менингит. Также опасному недугу присущи светобоязнь, сильные головные боли, ригидность мышц затылка или боль в шее, тошнота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может болеть голова при разных заболеваниях.

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