Терапевт Кондрахин: о чем может говорить головокружение?
Ощущение головокружения может сигналить об имеющейся гипертонии и высоком риске инсульта, заявил терапевт Андрей Кондрахин.
Терапевт Кондрахин рассказал в интервью, о чем может говорить головокружение, возникающее у человека время от времени. Специалист объяснил, что подобным образом нередко проявляется нарушение мозгового кровообращения, обусловленное высоким артериальным давлением (гипертонией).
«Если у человека постоянно наблюдается высокое артериальное давление, может произойти резкий спазм сосудов, в том числе головного мозга. Клеткам мозга не будет хватать кислорода, и это спровоцирует головокружение», – сообщил Кондрахин.
Беседуя с «Вечерней Москвой» терапевт добавил, что головокружение, возникающее по этой причине, является потенциально опасным симптомом. Оно означает, что человек подвергается большому риску пострадать от инсульта.
«Резкое возникновение головокружения является опасным явлением, потому что может стать предвестником инсульта даже у молодых людей», - подчеркнул врач.
Еще одним объяснением головокружения являются перенесенные инфекции. Медик пояснил, что в ходе инфекционного заболевания в организме значительно возрастает количество токсинов – продуктов распада, возникающих после борьбы иммунной системы с возбудителями болезни. Эти вещества способствуют интоксикации, в том числе головного мозга. Таким образом, после инфекции, затрагивающей почки, печень или легкие, человек может столкнуться с приступами головокружения, неприятными признаками психоневрологических нарушений.
Кроме того, симптомом в виде головокружения проявляется менингит. Также опасному недугу присущи светобоязнь, сильные головные боли, ригидность мышц затылка или боль в шее, тошнота.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может болеть головапри разных заболеваниях.
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Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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