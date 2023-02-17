Редкая смена постельного белья способствует развитию астмы и пневмонии

«Вы теряете 500 миллионов клеток кожи в день, и многие из них отшелушиваются, когда вы перекатываетесь в постели, пока спите. Этими осыпавшимися клетками питаются крошечные пылевые клещи, помет которых вызывает аллергию и обострение зудящей экземы», - рассказала доктор Фелсон.

Это распространенное заболевание характеризуется плохим состоянием кожи, которая становится зудящей, сухой и потрескавшейся. Доктор Сабрина Фелсон из Нью-Йоркского университета заявила в интервью, что грязные простыни часто усугубляют неприятные симптомы изнурительной кожной болезни.Редкая смена постельного белья способствует и развитию пневмонии – легочной инфекции, затрудняющей дыхание и способной без лечения вести к кислородному голоданию и смерти. Исследователи из США констатировали: на несвежем постельном белье нередко обитают бактерии стафилококка, которые могут вызывать пневмонию.В появлении прыщей, поражающих лицо, спину и грудь, отчасти могут быть виноваты грязные простыни или наволочки, а точнее – живущие на них бактерии стафилококка. Эксперты рекомендуют сменять наволочку каждые два-три дня, остальные постельные принадлежности – раз в неделю.Ученые обнаружили, что пылевые клещи, скапливающиеся на кроватях, которые не чистятся, и на редко сменяемом постельном белье, могут провоцировать приступы астмы. Многие недооценивают опасность этого заболевания, но астма, если ее не лечить, может вести к таким проблемам, как сердечные приступы и инсульты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасен прием просроченных лекарств.

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