Распространенные признаки, указывающие на то, что рак распространился

«Рак метастазирует, потому что раковые клетки из исходного участка опухоли растут в других местах тела. Злокачественные клетки перемещаются из места своего происхождения в кровоток или лимфатическую систему и оседают в более отдаленном месте, в определенном органе», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Симптомы и признаки метастатического рака зависят от того, где они расположены. Метастазы в легких могут вызывать боль в груди и одышку. Костные метастазы вызывают боль в костях и переломы. Метастазы в головной мозг вызывают головные боли и судороги. Метастазы в печени вызывают желтуху и вздутие живота».

Рак описывает различные пугающие состояния, вызванные клетками-изгоями. Смертельные заболевания редко протекают бессимптомно, но тревожные признаки часто игнорируются на начальных стадиях, поскольку они неспецифичны. К сожалению, надоедливые клетки могут перемещаться в другие части вашего тела из своего основного местоположения. Врач поделился «наиболее распространенными» признаками этого процесса, на которые следует обратить внимание.Как только у вас разовьется рак, он не обязательно заканчивается в основном месте, где находится опухоль. Раковые клетки могут распространяться в разные части вашего тела, становясь так называемым метастатическим раком.Врач объяснил, что определенные виды рака имеют тенденцию метастазировать в определенные места, например, рак молочной железы часто распространяется на кости, головной мозг, легкие или печень.Рак кишечника имеет тенденцию распространяться на печень, легкие и лимфатические узлы, в то время как рак поджелудочной железы часто сначала поражает желудок и печень.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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