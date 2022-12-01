Усталость и боли в животе могут сигнализировать о раке кишечника
Ученые продолжают исследовать наиболее распространенные признаки колоректального рака среди населения.
Результаты одного из крупнейших исследований, анализирующих симптоматику рака кишечника, опубликовал журнал Family Practice . Его авторы стремились определить распространенность специфических и неспецифических симптомов заболевания на основе данных общенационального когортного исследования 100 000 человек, живущих в Дании, возрастом 20 лет и старше.
Вот что выяснили исследователи.
- Боль в животе является наиболее частым специфическим тревожным симптомом (ее замечают почти 20% пациентов).
- Усталость является наиболее распространенным неспецифическим симптомом (на нее жалуются до половины пациентов).
- Ректальное кровотечение (с ним чаще всего обращаются к врачу).
Точная причина рака кишечника неизвестна. Тем не менее, исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития. К ним относятся употребление слишком большого количества красного и обработанного мяса, избыточный вес, курение, употребление алкоголя, случаи рака кишечника в семье.
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