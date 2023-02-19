Признаки болезни Паркинсона могут появиться в стуле «на ранней стадии, до появления симптомов»

"Большое количество пациентов с этой формой болезни Паркинсона испытывают расстройство поведения во время быстрого сна в качестве первого признака. Это расстройство заставляет видеть сны, которые обычно бывают яркими и тревожными", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Повышенные агрегаты а-синуклеина могут присутствовать в образцах стула на ранних стадиях заболевания. При первичном БП отложения, характерные для болезни Паркинсона, формируются в нейронах энтеральной нервной системы, отвечающей за желудочно-кишечный тракт".

«Эти результаты могут привести к созданию неинвазивного диагностического инструмента для продромальных синуклеинопатий, включая болезнь Паркинсона, что, в свою очередь, позволит начать лечение на ранней стадии, до появления симптомов. Запоры вызваны недостатком дофамина, из-за чего мышцы кишечника становятся медленными и ригидными».

Болезнь Паркинсона — неизлечимое заболевание, которое постепенно нарушает работу той части мозга, которая отвечает за движения, из-за гибели клеток. Что именно вызывает потерю нервных клеток, неясно, но известно, что дофамин отвечает за многие симптомы этого состояния.В 70 процентах случаев болезнь Паркинсона возникает в нервной системе, но в остальных 30 процентах случаев скомпрометирована нервная система кишечника или энтеральная нервная система.Когда болезнь Паркинсона начинается в энтеральной нервной системе, заболевание обозначается как «болезнь Паркинсона, возникающая в первую очередь в организме».Новые результаты показали, что изменения в стуле человека также могут быть очевидны у людей с расстройством сна.Наши результаты показывают значительно более высокий уровень агрегатов а-синуклеина у пациентов с расстройством поведения во время быстрого сна по сравнению со здоровыми людьми или пациентами с болезнью Паркинсона.Многие люди, страдающие болезнью Паркинсона, замечают трудности с запорами до того, как они заметят двигательные симптомы, такие как тремор или скованность.Ранее МедикФорум писал о полезных для здоровья жирных продуктах.

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