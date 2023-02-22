Икота может возникать как предупреждение о развитии инсульта и рака

«икота, которая сопровождает необычную боль, возникающую в груди, является ранним предвестником инсульта у женщин».

Если она длится более двух дней.

Если мешает повседневной жизни, негативно влияет на прием пищи и сон.

Икоту могут вызывать разные факторы, включая стресс и сильные эмоции, а также еду и питье. Но в этих случаях она носит временный характер. Длительная икота, которая не снимается обычными методами, может возникать как предупреждение о развитии инсульта и рака, об этом сообщило издание The Sun.Доктор Дайана Грин-Чандос, невролог Медицинского центра Векснера, рассказала газете, чтоПо словам невролога, икота связана с типом инсульта, возникающим в задней части головного мозга, – этот тип чаще встречается у представительниц женского пола. Другие ключевые признаки инсульта включают внезапную слабость или онемение одной стороны тела, трудности с подбором слов, резкое помутнение зрения.Ссылаясь на проведенные исследования, доктор Грин-Чандос добавила, что непреодолимая икота в редких случаях бывает симптомом рака печени и почек. В свою очередь, организация по исследованию рака Cancer Research UK свидетельствует, что больные раком люди могут иметь постоянную икоту, если у них развивается гиперкальциемия (высокий уровень кальция в крови), нарушается работа почек и химического состава крови, либо перестает нормально функционировать желудок.Другие симптомы рака почки включают появление крови в моче, боль в нижней части спины или боку, усталость, потерю аппетита, высокое кровяное давление.Что касается симптомов рака печени, ими являются потеря аппетита и веса, общая слабость, тошнота, пожелтение кожи.Когда следует обратиться к врачу с икотой?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трудности с глотанием во время еды могут оказаться предупреждением о возникновении опухоли.

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