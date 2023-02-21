Трудности с глотанием во время еды могут оказаться предупреждением о раке

«Изменение привычного состояния, а также дискомфорт, возникающий во время приема пищи или после еды, игнорировать не стоит. Если у человека возникают трудности с глотанием, нужно обратиться к врачу», - рассказали эксперты.

«При развитии опухоли в поджелудочной железе многие пациенты жалуются на боль, которая усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и алкоголя», - предупредили врачи.

Зарубежные медики, представляющие Онкологический центр Моффитта, предупредили о том, что трудности с глотанием в процессе еды или питья могут оказаться предупреждением о раке. В частности, таким симптомом может «заявить» о себе рак пищевода.Они уточнили, что дисфагия может сопровождаться ощущением, что пища или питье застревают в горле, не проходя свободно дальше. Первоначально человеку бывает трудно проглатывать плотные куски, но со временем такое затруднение возникает и при приеме жидких субстанций – пюре, супов, напитков.Также онкологи из центра Моффитта посоветовали не упускать из виду дискомфорт, возникающий после употребления жирной пищи или спиртных напитков, – это может говорить о патологии поджелудочной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необычная усталость может быть одним из ранних признаков цирроза печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.