Пять «тихих» симптомов инсульта могут быть более разрушительными для мозга

Внезапная потеря равновесия.

Временная потеря основных движений мышц (включая мочевой пузырь).

Небольшая потеря памяти.

Внезапные изменения настроения или личности.

Проблемы с когнитивными навыками и способностями.

Инсульт возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга – например, из-а тромба или разрыва кровеносного сосуда. Обычно признаками этого состояния становятся лицевая асимметрия, паралич одной стороны тела, потеря нормальной способности говорить.В то же время существуют и менее очевидные, так называемые «тихие» симптомы инсульта, которые делают его незаметным для окружающих – об этом сообщило издание Express, сселась на специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям из организации Vital Heart and Vein. По их словам, малозаметные признаки обычно характеризуют мини-инсульты, возникающие в связи с ишемическими поражениями сосудов головного мозга. Медики предопределяют, что такие инсульты могут быть очень опасными, поскольку их упускают из виду и пострадавшие люди не получают нужного лечения. Все это способствует развитию разрушительных процессов, тяжелых осложнений и создает предпосылки для тяжелого мозгового удара, гораздо более значительного по своим масштабам.Эксперты перечислили пять «тихих» симптомов инсульта:Если вы считаете, что у вас или у кого-то из ваших близких произошел инсульт, следует как можно быстрее обратиться к врачам, поделились специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывает одышка у пожилых людей.

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