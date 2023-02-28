Пять «тихих» симптомов инсульта могут быть более разрушительными для мозга
Человек может перенести инсульт, не заметив этого.
Инсульт возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга – например, из-а тромба или разрыва кровеносного сосуда. Обычно признаками этого состояния становятся лицевая асимметрия, паралич одной стороны тела, потеря нормальной способности говорить.
В то же время существуют и менее очевидные, так называемые «тихие» симптомы инсульта, которые делают его незаметным для окружающих – об этом сообщило издание Express, сселась на специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям из организации Vital Heart and Vein. По их словам, малозаметные признаки обычно характеризуют мини-инсульты, возникающие в связи с ишемическими поражениями сосудов головного мозга. Медики предопределяют, что такие инсульты могут быть очень опасными, поскольку их упускают из виду и пострадавшие люди не получают нужного лечения. Все это способствует развитию разрушительных процессов, тяжелых осложнений и создает предпосылки для тяжелого мозгового удара, гораздо более значительного по своим масштабам.
Эксперты перечислили пять «тихих» симптомов инсульта:
- Внезапная потеря равновесия.
- Временная потеря основных движений мышц (включая мочевой пузырь).
- Небольшая потеря памяти.
- Внезапные изменения настроения или личности.
- Проблемы с когнитивными навыками и способностями.
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