Терапевт Чернышова: одышка у пожилых говорит о проблемах с легкими и сердцем

«Она может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний легких или бронхов», – поделилась Чернышова.

Врач отметила, что одышка в пожилом возрасте нередко говорит о проблемах с легкими и сердцемТакже, добавила медик, одышку может взывать анемия с низким уровнем гемоглобина в крови. В этом случае трудности с дыханием возникают даже при небольшой физической нагрузке.В то же время, беседуя с «Москвой 24», терапевт Чернышова обратила внимание на то, что появление одышки не всегда говорит о чем-то патологическом. По словам врача, ее могут спровоцировать нагрузки, к которым организм оказывается не подготовлен. Это может произойти и со здоровыми людьми. Например, одышку способны вызвать продолжительные ходьба или бег.Тем не менее, при повторяющихся эпизодах одышки, но особенно при ее появлении в состоянии отдыха или сна, нужно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты помогают повышать уровень гемоглобина в крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.