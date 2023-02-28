Терапевт Чернышова: одышка у пожилых говорит о проблемах с легкими и сердцем

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пожилая женщина моет овощи

Терапевт Надежда Чернышова рассказала в интервью о причинах одышки, возникающей у пожилых людей.

Врач отметила, что одышка в пожилом возрасте нередко говорит о проблемах с легкими и сердцем

«Она может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний легких или бронхов», – поделилась Чернышова.

Также, добавила медик, одышку может взывать анемия с низким уровнем гемоглобина в крови. В этом случае трудности с дыханием возникают даже при небольшой физической нагрузке.

В то же время, беседуя с «Москвой 24», терапевт Чернышова обратила внимание на то, что появление одышки не всегда говорит о чем-то патологическом. По словам врача, ее могут спровоцировать нагрузки, к которым организм оказывается не подготовлен. Это может произойти и со здоровыми людьми. Например, одышку способны вызвать продолжительные ходьба или бег.

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Тем не менее, при повторяющихся эпизодах одышки, но особенно при ее появлении в состоянии отдыха или сна, нужно обратиться к врачу.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
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