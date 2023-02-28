Кардиолог назвал неочевидные признаки больного сердца

«Взрослый человек со здоровым сердцем должен быть в состоянии подняться на два лестничных пролета пешком, не запыхавшись. Неспособность сделать это может говорить об ишемической болезни сердца, проблемах с сердечным клапаном или аритмии», - заявил кардиолог изданию Express.

Головокружение при быстром вставании.

Дискомфорт при попытках наклоняться.

Чувство стеснения, сдавливания в груди.

Боль, возникающая в шее или верхней части руки слева.

Невозможность легко встать из сидячего положения.

Отекшие ноги (особенно щиколотки и ступни).

Те небольшие сигналы, которые подает организм в случае нездорового сердца, часто игнорируются. Это позволяет кардиозаболеванию прогрессировать, пока однажды не возникнет более сложная проблема, которой можно было бы избежать, если бы в свое время была замечены предупреждающие знаки.О том, что признаки больного сердца бывают неспецифическими и неочевидными, рассказал в интервью британский кардиолог Амит Бахай. По словам врача, одним из сигналов того, что сердце теряет форму, является быстро возникающая усталость или одышка – человек ощущает их при незначительных физических нагрузках.Также доктор Амит Бахай посоветовал обращать внимание на следующие явления, которые могут быть неочевидными признаками больного сердца.Кардиолог призвал людей внимательнее следить за состоянием сердца. Он подчеркнул, что сегодня сердечная мышца у многих людей может пострадать из-за перенесенного коронавируса.Ранее портал MedikForum.ru писал о «тихих» симптомах инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.