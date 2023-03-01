Иммунолог Устинов рассказал о возрастном снижении иммунитета

«С возрастом мы наблюдаем у наших пациентов прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер, и на нее можно влиять», - отметил Александр Устинов.

Физическая деятельность, прогулки на свежем воздухе (должны быть ежедневными).

Прием добавок с селеном, цинком, магнием (после консультации с врачом)

Употребление кисломолочных, ферментированных продуктов, содержащие живые бактерии.

«Продукты с живыми бактериями поддерживают здоровую флору кишечника и иммунитет. Кроме того, важно, чтобы в пище было достаточно белка, овощей и фруктов – они дают не только витамины, но и необходимую для здоровья микрофлоры клетчатку», - пояснил эксперт.

Иммунолог рассказал в интервью, что возрастное ухудшение ресурсов иммунитета связано со снижением активности стволовых клеток.Медик добавил, что после 80 лет снижение иммунитета становится еще более значительным. Это делает человек подверженным не только инфекциям (они могут учащаться), но и аутоиммунным заболеваниям, онкологическим патологиям.Чтобы сделать возрастное снижение иммунитета менее драматичным, иммунитет следует поддерживать – в том числе посредством физической активности и здорового питания. Беседуя с «АиФ», иммунолог Устинов уточнил , что именно помогает иммунитету сохранять свою стойкость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, могут ли быть полезными малые дозы алкоголя.

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