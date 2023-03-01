Иммунолог Устинов рассказал о возрастном снижении иммунитета
Начиная примерно с 55 лет, в организме многих людей начинается прогрессирующее ослабление иммунитета, сообщил врач-иммунолог Александр Устинов.
Иммунолог рассказал в интервью, что возрастное ухудшение ресурсов иммунитета связано со снижением активности стволовых клеток.
«С возрастом мы наблюдаем у наших пациентов прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер, и на нее можно влиять», - отметил Александр Устинов.
Медик добавил, что после 80 лет снижение иммунитета становится еще более значительным. Это делает человек подверженным не только инфекциям (они могут учащаться), но и аутоиммунным заболеваниям, онкологическим патологиям.
Чтобы сделать возрастное снижение иммунитета менее драматичным, иммунитет следует поддерживать – в том числе посредством физической активности и здорового питания. Беседуя с «АиФ», иммунолог Устинов уточнил, что именно помогает иммунитету сохранять свою стойкость.
- Физическая деятельность, прогулки на свежем воздухе (должны быть ежедневными).
- Прием добавок с селеном, цинком, магнием (после консультации с врачом)
- Употребление кисломолочных, ферментированных продуктов, содержащие живые бактерии.
«Продукты с живыми бактериями поддерживают здоровую флору кишечника и иммунитет. Кроме того, важно, чтобы в пище было достаточно белка, овощей и фруктов – они дают не только витамины, но и необходимую для здоровья микрофлоры клетчатку», - пояснил эксперт.
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Александр Устинов
Здоровье
врач-иммунолог, врач-аллерголог Российского геронтологического научно-клинического центра Минздрава России
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