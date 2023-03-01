Иммунолог Устинов рассказал о возрастном снижении иммунитета

292 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/coziness-domesticity-and-leisure-concept-portrait-of-stylish-gray-haired-woman-with-round-spectacles-on-her-head-enjoying-morning-coffee-holding-mug-looking-outside-through-window-glass_11200007.htm#page=2&query=aged%20people&position=5&from_view=search&track=ais
пожилая женщина смотрит в окно

Начиная примерно с 55 лет, в организме многих людей начинается прогрессирующее ослабление иммунитета, сообщил врач-иммунолог Александр Устинов.

Иммунолог рассказал в интервью, что возрастное ухудшение ресурсов иммунитета связано со снижением активности стволовых клеток.

Врач иммунолог рассказал, как защититься от негативных последствий вакцинации


«С возрастом мы наблюдаем у наших пациентов прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер, и на нее можно влиять», - отметил Александр Устинов.

Медик добавил, что после 80 лет снижение иммунитета становится еще более значительным. Это делает человек подверженным не только инфекциям (они могут учащаться), но и аутоиммунным заболеваниям, онкологическим патологиям.

Врач-иммунолог: главной причиной снижения иммунитета является стресс


Чтобы сделать возрастное снижение иммунитета менее драматичным, иммунитет следует поддерживать – в том числе посредством физической активности и здорового питания. Беседуя с «АиФ», иммунолог Устинов уточнил, что именно помогает иммунитету сохранять свою стойкость.
  • Физическая деятельность, прогулки на свежем воздухе (должны быть ежедневными).
  • Прием добавок с селеном, цинком, магнием (после  консультации с врачом)
  • Употребление кисломолочных, ферментированных продуктов, содержащие живые бактерии.
«Продукты с живыми бактериями поддерживают здоровую флору кишечника и иммунитет. Кроме того, важно, чтобы в пище было достаточно белка, овощей и фруктов – они дают не только витамины, но и необходимую для здоровья микрофлоры клетчатку», - пояснил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, могут ли быть полезными малые дозы алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Устинов
Александр Устинов
Здоровье
врач-иммунолог, врач-аллерголог Российского геронтологического научно-клинического центра Минздрава России
Читать MedikForum.ru в
Хороший сон и продукты с железом помогают укрепить иммунитет
Какие люди будут иметь осенью самый высокий уровень иммунитета: врач Болибок
Иммунолог рассказала, чем можно заменить прогулки в период пандемии
Теги : иммунитет, возрастные изменения, Александр Устинов