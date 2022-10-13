Хороший сон и продукты с железом помогают укрепить иммунитет
Соблюдение режима сна способствует укреплению иммунитета, сообщил иммунолог Андрей Продеус.
Профессор Продеус рассказал в интервью «Радио 1» о доступных способах по укреплению иммунитета. Одним из них медик назвал регулярный, достаточной продолжительности сон. Время засыпания и время пробуждения должно быть одним, укладываться в постель следует до полуночи.
«Период, когда организм активно восстанавливается – с 23 до 3 часов ночи» - заметил Андрей Продеус.
Также, добавил иммунолог, для хорошей работы иммунной системы в период холодов нужно, чтобы в рационе присутствовали продукты, содержащие железо и витамин D.
Способность не поддаваться разрушительному действию стресса тоже способствует поддержанию иммунитета. Помимо этого, иммунолог считает нужным сделать прививку от гриппа.
Дополнительно ученый посоветовал хорошо проветривать помещения, по возможности избегать душных мест с большой плотностью людей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, помогающих восполнить нехватку цинка.
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Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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