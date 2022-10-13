Хороший сон и продукты с железом помогают укрепить иммунитет

«Период, когда организм активно восстанавливается – с 23 до 3 часов ночи» - заметил Андрей Продеус.

Профессор Продеус рассказал в интервью «Радио 1» о доступных способах по укреплению иммунитета. Одним из них медик назвал регулярный, достаточной продолжительности сон. Время засыпания и время пробуждения должно быть одним, укладываться в постель следует до полуночи.Также, добавил иммунолог, для хорошей работы иммунной системы в период холодов нужно, чтобы в рационе присутствовали продукты, содержащие железо и витамин D.Способность не поддаваться разрушительному действию стресса тоже способствует поддержанию иммунитета. Помимо этого, иммунолог считает нужным сделать прививку от гриппа.Дополнительно ученый посоветовал хорошо проветривать помещения, по возможности избегать душных мест с большой плотностью людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , помогающих восполнить нехватку цинка.

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