Боль в животе или вздутие могут быть признаком повышенного холестерина

«В таких случаях жировые отложения могут образовываться в сухожилиях, слоях кожи, а также вызывать сильную боль в животе из-за увеличения печени или селезенки», - рассказали специалисты.

Когда в кровотоке собирается слишком много холестерина, это ведет к увеличению жировых отложений в кровеносных сосудах и артериях организма. Со временем слой отложений, прилипающих к внутренним стенкам сосудов, утолщается и сужает проход, ограничивая количество крови, которое может проходить через них. Если этой проблемой не заниматься, для человека резко возрастает риск сердечного приступа или инсульта.Как понять, что уровень холестерина в крови является повышенным? Врач из медицинского комплекса Маунт-Синай (Mount Sinai Hospital) напомнили, что процесс повышения уровня холестерина может долгое время быть бессимптомным. Возникающие симптомы, как правило, говорят, что жировые отложения в сосудах уже весьма значительны.По их словам, печень связана с холестерином в том смысле, что она отвечает за выработку и удаление избыточного количества холестерина. Когда человек придерживается несбалансированного рациона, употребляя продукты с трансжирами и холестерином, вокруг его печени образуется «обертка» из жира, создавая предпосылки для ее повреждения и развития жировой болезни органа. Это ведет к дисфункции печени, нарушая ее работу по производству или очищению холестерина, что приводит к еще большему его накоплению. В таких случаях и возникают вздутие живота или боль без видимой причины (которые также могут сопровождаться приступами тошноты).Эксперты констатируют: здоровым взрослым людям нужно проверять свой уровень холестерина каждые четыре-шесть лет. Тем, у кого в анамнезе есть болезни сердца или диабет, проверяться на холестерин нужно чаще.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившееся состояние ногтей может указывать на опасные процессы в печени.

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