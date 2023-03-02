Врач Слюняева: ногти Терри могут указывать на опасное заболевание печени
Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева: по состоянию ногтей можно определить, что началось рубцевание печени.
Врач Слюняева рассказала, что иногда опасные патологии, возникающие в печени, можно «увидеть», оценив внешний вид ногтевых пластин. В частности, отметила, специалист, может возникать такое состояние как ногти Терри.
«Ногти Терри – это состояние ногтей, при котором более двух третей ногтевого ложа выглядят белыми, за исключением красной или розовой полоски на кончике пальца», - сообщила врач Слюняева изданию «АиФ».
Медик добавила, что в случае этого нарушения ногтевая пластина становится мутной, а ее лунула (полумесяц у основания) стирается.
По словам эксперта, ногти Терри могут указывать на опасное заболевание печени:
«чаще всего встречаются у людей с заболеваниями печени, циррозом или рубцеванием печени».
Также подобное состояние ногтей может возникать при других болезнях. Наталья Слюняева предупредила, что такое возможно при вирусном гепатите, ВИЧ, почечной недостаточности, туберкулезе, диабете второго типа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на проблемы с печенью может указывать кровоточивость десен.
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Наталья Слюняева
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врач-гастроэнтеролог
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