Врач Слюняева: ногти Терри могут указывать на опасное заболевание печени

«Ногти Терри – это состояние ногтей, при котором более двух третей ногтевого ложа выглядят белыми, за исключением красной или розовой полоски на кончике пальца», - сообщила врач Слюняева изданию «АиФ».

«чаще всего встречаются у людей с заболеваниями печени, циррозом или рубцеванием печени».

Врач Слюняева рассказала, что иногда опасные патологии, возникающие в печени, можно «увидеть», оценив внешний вид ногтевых пластин. В частности, отметила, специалист, может возникать такое состояние как ногти Терри.Медик добавила, что в случае этого нарушения ногтевая пластина становится мутной, а ее лунула (полумесяц у основания) стирается.По словам эксперта, ногти Терри могут указывать на опасное заболевание печени:Также подобное состояние ногтей может возникать при других болезнях. Наталья Слюняева предупредила, что такое возможно при вирусном гепатите, ВИЧ, почечной недостаточности, туберкулезе, диабете второго типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на проблемы с печенью может указывать кровоточивость десен.

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