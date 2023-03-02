Врач: кровь из носа может указывать на гипертонию и гормональные проблемы

«Атрофия слизистой может быть следствием злоупотребления сосудосуживающими каплями», - предупредила медик.

повышенное артериальное давление

повышенное внутричерепное давление

перегрев или тепловой удар

вирусная инфекция

аутоиммунные нарушения

гормональные нарушения

недостаток витаминов.

Врач Коваленко проинформировала: все причины, вызывающие появление крови в носу, делятся на общие и местные. В частности, к местным относятся неблагоприятные изменения в состоянии слизистой оболочки носовой полости – она может ненормально разрастаться (такое возможно после трав или операций), либо, наоборот, истончаться, то есть, подвергаться атрофии. При разрастании слизистой или ее атрофии, носовое кровотечение может возникать практически при любом воздействии на нос, даже при деликатном сморкании.Называя общие причины появления крови из носа, Коваленко перечислила следующие проблемы:Беседуя с «Газетой.Ru», терапевт подчеркнула: если кровь из носа идет периодически в отсутствие какого-либо физического воздействия, ковыряния, – нужно посетить врача и выяснить, что провоцирует кровоточивость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль и вздутие в животе могут быть признаком значительно повышенного уровня холестерина.

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