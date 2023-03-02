Сыпь возле рта может сигнализировать о запущенном ожирении печени

«у людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и фиброзом печени концентрация цинка в сыворотке значительно снижена».

«поражение печени может также вызывать другие симптомы на лице – отечность, зуд и розацеа».

Печень, которая длительное время подвергается ожирению, препятствует усвоению определенных питательных веществ, в частности, цинка. Таким образом, многие люди с жировой болезнью печени также имеют дефицит цинка. По данным журнала Metabolism Open,Цинк – это минерал, который способствует нормальной работе иммунной системы. Известно, что он модулирует противовирусный и антибактериальный иммунитет и регулярную воспалительную реакцию. Одним из внешних проявлений его дефицита является дерматит. При поражении печени (особенно в случаях запущенного ожирения) дерматит может возникать как сыпь в области вокруг рта. Эта сыпь часто выглядит как маленькие, красные прыщи или миниатюрные, заполненные жидкостью пузырьки, которые на ощупь могут казаться твердыми.Кроме того, в Metabolism Open сообщается, чтоПомимо проблем с печенью, причиной его нехватки в организме могут быть диабет, ожирение, гипертония, снижение всасывания из желудочно-кишечного тракта и неадекватное питание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кровь из носа может указывать на разные проблемы со здоровьем

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