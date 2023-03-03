Терапевт Коваленко объяснила опасность проживания на высоких и низких этажах

«Самыми опасными для организма являются низкие и высокие этажи. Так, жители первых этажей чаще жалуются на легочные заболевания и сниженный иммунитет», - сказала медик «Газете.Ru».

«Такие воздействия крайне опасны. Наш организм не способен справляться с такими агрессивными агентами без ущерба для здоровья, это превышает физиологические возможности систем детоксикации», - заявила Коваленко.

«Проживающие на очень высоких этажах могут страдать от вибраций, низкочастотных инфразвуковых колебаний и перепадов атмосферного давления».

Терапевт Коваленко объяснила в интервью, почему опасно жить на первом или втором этаже.Врач добавила, что низкие этажи близки к подвальным помещениям с распространяющимися там грибком и плесенью, и жители первых этажей очень часто сталкиваются с этой проблемой в своих квартирах. Кроме того, в их жилье проникает много уличной пыли и выхлопных газов автотранспорта, которые оказывают на организм токсическое действие.Оптимальной высотой проживания врач считает этажи с третьего по седьмой.Для проживающих на большей высоте существует риск пострадать от проникновения в квартиру промышленного смога. Особенно вредно жить на этажах, начиная с двадцать пятого и выше. Обычно в квартирах на такой высоте нет возможности для естественного проветривания. Врач констатировала:Коваленко предупредила: под влиянием этих факторов у людей могут развиваться панические атаки, нарушения сна, тревожность, ипохондрия, склонность к головным болям и заболеваниям ЛОР-органов.Ранее портал MedikForum.ru писал о снижении иммунитета , происходящем с возрастом.

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