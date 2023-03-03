Гастроэнтеролог Вялов рассказал о неочевидных признаках гастрита

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переедание

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов: возникающее у человека ощущение, что он не может наесться, иногда указывает на имеющийся гастрит.

Гастроэнтеролог Вялов рассказал в интервью, что хронический гастрит (воспаление желудка, сопровождаемое разрушением его слизистой оболочки) часто не беспокоит людей: его проявления бывают неболезненными и потому не вызывают беспокойства.

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«Ничего не болит и вообще все прекрасно, просто возникает небольшой дискомфорт во время приема пищи или после», - сказал об этом медик.

Порталу News.ru специалист назвал неочевидные признаки гастрита. Вялов уточнил, что данной патологии бывает свойственно быстро возникающее насыщение, при котором желудок кажется наполненным после небольших порций еды. Также на гастрит может указывать противоположный эффект, когда даже после большого количества пищи человек не испытывает полноценного чувства сытости.

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«Появляется «бездонная бочка» – ешь, ешь, а насыщения все нет», - прокомментировал его Вялов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление сыпи в области рта может свидетельствовать о поражении печени.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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