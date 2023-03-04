Кардиолог Черепнина назвала опасные патологии, вызывающие онемение пальцев

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онемение в руке

Врач-кардиолог Юлия Черепнина: причиной онемения пальцев может быть атеросклероз, диабет и другие опасные патологии.

Кардиолог Черепнина рассказала в интервью, почему могут неметь пальцы. По словам специалиста, зачастую это нарушение является следствием сдавливания нервных окончаний мышц шеи, а также мышцы шейно-воротниковой зоны. Такое сдавливание, как правило, происходит из-за неправильного положения тела во сне или во время деятельности, когда человек подолгу находится в статичной позе с  напряженной шеей (например, при работе за компьютером).

Кроме того, пальцы могут терять чувствительность при патологиях сердца и сосудов, а также состояниях, связанных с нарушенным кровоснабжением.

«Это могут быть анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит. При этих заболеваниях поражаются артерии разного калибра, что может приводить к нарушению кровоснабжения периферии, которое проявляется на первых порах как раз онемением и похолоданием пальцев верхних и нижних конечностей», - рассказала врач Черепнина «Газете.ru».

Кардиолог добавила, что онемение только одного пальца или нескольких (то есть, не всех) как на руках, так и на ногах обычно говорит об ортопедических проблемах,  ущемлении локальных нервов, которое может вызываться воспалением связок, суставов.

5 опасных причин онемения в пальцах


Продолжая тему опасных патологий, заставляющих неметь пальцы, медик предупредила:

Онемение пальцев может сигнализировать о проблемах с позвоночником


«Онемение пальцев может быть также связано с сахарным диабетом, тромбозом или тромбоэмболией мелких артерий кисти и стопы, заболеваниями мозга, в том числе опухолевыми».

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Юлия Черепнина
Юлия Черепнина
Здоровье
кардиолог, врач функциональной диагностики
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