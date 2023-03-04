Пять распространенных причин, из-за которых можно сильно потеть по ночам

«В редких случаях объяснять ночной пот может серьезное заболевание, например нарушение обмена веществ, аутоиммунное заболевание, патология сердца, психическое заболевание».

Выделение пота в ночные часы является физиологической нормой: тело может производить до полутора литров пота за ночь. Но обычно выраженного дискомфорта это не вызывает, тогда как при сильной ночной потливости человек может проснуться с липкими волосами, ощущать влажную одежду и постельное белье. Чаще всего это происходит из-за банального перегрева, но также причины сильного потоотделения по ночам бывают патологическими, проинформировал журнал Fit for Fun.Гормоны и обмен веществ определяют терморегуляцию тела. Когда происходит естественная гормональная перестройка (например, во время менопаузы или в связи со старением), это вызывает ночную потливость у женщин, а также у мужчин. В то же время ночная потливость может говорить о проблемах с щитовидной железой, играющей ключевую роль в выработке гормонов, – в частности, о гиперфункции железы.Люди, склонные к тревожности и паническим атакам, с плохой переносимостью стресса тоже нередко страдают от сильной ночной потливости.Бактериальная или вирусная инфекция, такая как туберкулез, бруцеллез, столбняк, ВИЧ или обычный грипп, вызывающая лихорадку или повышение температуры, – еще одна распространенная причина чрезмерной потливости ночью. Лихорадка является побочным эффектом многих инфекций, она возникает как защитная реакция при вторжении в организм возбудителей болезней, то есть, всякий раз, когда иммунная система испытывает особенно сильное напряжение.Обструктивное апноэ сна – это расстройство дыхания, возникающее во время сна: человек перестает дышать на короткое время, вследствие чего в крови повышается уровень углекислого газа. Синдром обструктивного апноэ сна диагностируется, когда количество таких остановок дыхания превышает десять за час. Сильная потливость по ночам – один из его признаков.Ночной пот является очень распространенным побочным эффектом многих лекарств. Если используется новый препарат, вполне может быть, что он вызывает активное потоотделение.Повторяющаяся ночная потливость, причину которой нельзя объяснить, является поводом для обращения к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные патологии могут вызывать онемение пальцев.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.