Пять распространенных причин, из-за которых можно сильно потеть по ночам
Гормональные нарушения и психические расстройства входят в число тех факторов, которые ведут к повышенному потоотделению ночью.
Выделение пота в ночные часы является физиологической нормой: тело может производить до полутора литров пота за ночь. Но обычно выраженного дискомфорта это не вызывает, тогда как при сильной ночной потливости человек может проснуться с липкими волосами, ощущать влажную одежду и постельное белье. Чаще всего это происходит из-за банального перегрева, но также причины сильного потоотделения по ночам бывают патологическими, проинформировал журнал Fit for Fun.
Гормональные нарушения. Гормоны и обмен веществ определяют терморегуляцию тела. Когда происходит естественная гормональная перестройка (например, во время менопаузы или в связи со старением), это вызывает ночную потливость у женщин, а также у мужчин. В то же время ночная потливость может говорить о проблемах с щитовидной железой, играющей ключевую роль в выработке гормонов, – в частности, о гиперфункции железы.
Расстройства психики. Люди, склонные к тревожности и паническим атакам, с плохой переносимостью стресса тоже нередко страдают от сильной ночной потливости.
Инфекции. Бактериальная или вирусная инфекция, такая как туберкулез, бруцеллез, столбняк, ВИЧ или обычный грипп, вызывающая лихорадку или повышение температуры, – еще одна распространенная причина чрезмерной потливости ночью. Лихорадка является побочным эффектом многих инфекций, она возникает как защитная реакция при вторжении в организм возбудителей болезней, то есть, всякий раз, когда иммунная система испытывает особенно сильное напряжение.
Апноэ во сне. Обструктивное апноэ сна – это расстройство дыхания, возникающее во время сна: человек перестает дышать на короткое время, вследствие чего в крови повышается уровень углекислого газа. Синдром обструктивного апноэ сна диагностируется, когда количество таких остановок дыхания превышает десять за час. Сильная потливость по ночам – один из его признаков.
Прием лекарств. Ночной пот является очень распространенным побочным эффектом многих лекарств. Если используется новый препарат, вполне может быть, что он вызывает активное потоотделение.
Ночная потливость – это серьезно. Повторяющаяся ночная потливость, причину которой нельзя объяснить, является поводом для обращения к врачу.
«В редких случаях объяснять ночной пот может серьезное заболевание, например нарушение обмена веществ, аутоиммунное заболевание, патология сердца, психическое заболевание».
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