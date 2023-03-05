Сыпь и сухая кожа - симптом повышенной кишечной проницаемости — токсины «просачиваются» в кровь

«Люди с синдромом повышенной кишечной проницаемости могут страдать хронической диареей, запорами, которые длятся неделю, или даже чрезмерным газообразованием или вздутием живота. Если вы заметили, что ваше тело внезапно реагирует на продукты, которые вы раньше ели без проблем, это может быть признаком того, что у вас дырявый кишечник», — сказала гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Вздутие живота, боли в животе, кожные реакции (такие как сыпь, сухость кожи), головные боли, усталость и затуманенность сознания после употребления определенных продуктов могут быть признаком того, что у вас есть дыры в стенке кишечника».

Кишечная оболочка человека имеет площадь около 1200 квадратных метров. Он должен действовать как барьер для контроля того, что попадает в кровоток. В то время как кишечник каждого человека полупроницаем, у некоторых людей могут быть трещины или отверстия в этой оболочке, через которые могут проходить кусочки пищи, токсины и бактерии.Это называется «синдромом повышенной кишечной проницаемости», хотя этот термин официально не принят медицинским сообществом в качестве причины этих проблем.Но известно, что любые непереваренные продукты, токсины и бактерии способны проникать в ткани под ними и вызывать воспаление и изменения внутри кишечной флоры, вызывая проблемы с пищеварительной системой.Симптомы этого, которые могут показаться неочевидными, включают сыпь и сухость кожи .Бактерии, просачивающиеся в кровоток, "воспаляют" организм, часто вызывая у пациентов экзему, псориаз, прыщи и аутоиммунные реакции.Если вы боретесь с какими-либо хроническими кожными заболеваниями, стоит рассмотреть возможность протекающей кишки. Считается, что расстройства настроения, такие как тревога и депрессия, также связаны с кишечником.Ранее МедикФорум писал о пользе кофе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.