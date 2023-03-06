Врач Сибирский объяснил, какие выделения из носа являются опасными

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насморк

Терапевт Владимир Сибирский: появление из носа зеленых или коричневых выделений у человека с насморком – тревожный знак.

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Врач Сибирский проинформировал в интервью об опасных симптомах, которые могут возникать на фоне насморка, свидетельствуя о возникших осложнениях. Эти симптомы следующие:
  • Лихорадка.
  • Сильная головная боль.
  • Боль в зоне гайморовых пазух.
  • Боль, охватывающая верхнюю часть надбровных областей.
«Если у человека при этом появляется кровотечение или выделения из носа зеленого или коричневого цвета, – это все говорит о том, что процесс более серьезный», - сказал Сибирский «Газете.Ru».

Медик уточнил: насморк, длящийся свыше 4-7 дней, который вдобавок сопровождается состоянием лихорадки, головными болями и зелеными соплями, требует обращения к специалистам, постановки точного диагноза и специфического лечения.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осложнения насморка могут быть жизнеугрожающими.

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Владимир Сибирский
Владимир Сибирский
Здоровье
врач общей практики, кандидат медицинских наук
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