Врач Сибирский объяснил, какие выделения из носа являются опасными

Лихорадка.

Сильная головная боль.

Боль в зоне гайморовых пазух.

Боль, охватывающая верхнюю часть надбровных областей.

«Если у человека при этом появляется кровотечение или выделения из носа зеленого или коричневого цвета, – это все говорит о том, что процесс более серьезный», - сказал Сибирский «Газете.Ru».

Врач Сибирский проинформировал в интервью об опасных симптомах, которые могут возникать на фоне насморка, свидетельствуя о возникших осложнениях. Эти симптомы следующие:Медик уточнил: насморк, длящийся свыше 4-7 дней, который вдобавок сопровождается состоянием лихорадки, головными болями и зелеными соплями, требует обращения к специалистам, постановки точного диагноза и специфического лечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осложнения насморка могут быть жизнеугрожающими.

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