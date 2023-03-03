Врач Поздняков предупредил о жизнеугрожающих осложнениях насморка

«Нелеченый или неправильной леченый синусит может перейти в воспалительный процесс структур мозга, чаще мозговых оболочек (менингит, арахноидит) – это уже жизнеугрожающие ситуации», - предупредил специалист.

ухудшение, возникающее через несколько дней после его начала

состояние интоксикации

повышенная температура

длительное течение

появление неблагоприятных симптомов, которых не было раньше.

«Типичными признаками начинающегося синусита являются выраженная заложенность носа при скудном отделяемом из него, резкая головная боль, а также болезненность при дотрагивании до лица в местах проекции пазух», - дополнил медик.

Поздняков сообщил в интервью, что насморк может стать затяжным или принять хроническую форму, в связи с чем повышается риск воспалительных процессов, затрагивающих соседние с носом участки. Так, последствием неадекватно леченого насморка может стать воспаление в слуховом аппарате, на фоне которого развиваются отит или евстахеит, характеризуемые болью в ушах. Также воспаляться из-за насморка могут слезные ходы и слезный мешок – эта патология известна как дакриоцистит.Одним из наиболее опасных осложнений насморка Андрей Поздняков назвал синуситы – воспалительные явления в придаточных пазухах носа. В тяжелых случаях синусита может пострадать мозг.Также, добавил Поздняков, насморк может давать осложнении в виде патологий нижележащих отделов дыхательной системы – у человека может развиться бронхит, пневмония.Кроме того, результатом неправильного лечения насморка нередко становится «нафтизиновая зависимость», при которой человек не способен дышать носом самостоятельно без сосудосуживающих капель.Газете «Известия» врач Поздняков перечислил признаки, указывающие на осложненный насморк:Специалист дал понять, что осложнения насморка, в основном, становятся следствием самолечения. Инфекционист призвал заниматься лечением насморка под контролем врача и не воспринимать его как нечто пустяковое.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии может указывать кровотечение из носа.

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