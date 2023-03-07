Эндокринолог Сиюхова рассказала о внешних признаках больной щитовидной железы

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болезни щитовидной железы

Врач-эндокринолог Заира Сиюхова: периодическая дрожь в руках может быть одним из признаков проблем с щитовидной железой.

Врач рассказала в интервью, что заболевания щитовидки часто называют женскими. Даже существует стереотип, что мужчины не подвержены нарушениям в работе этого органа. Эндокринолог Сиюхова отметила, что  это не так, хотя представительницы женственного пола действительно статистически чаще сталкиваются с патологиями щитовидной желез.

«Принципы диагностики общие, независимо от пола», - сказала специалист.

Беседуя с «Вечерней Москвой», эндокринолог констатировала, что больную щитовидную железу выдают некоторые внешние признаки. Врач перечислила их:
  • увеличение железы в объеме (это дает косметический дефект в области шеи)
  • увеличенные глаза
  • дрожь в руках
  • выраженный лицевой отек.
Эндокринолог Сиюхова подчеркнула: если возникли подозрения, что с щитовидкой не все в порядке, нужно как можно раньше обратиться к специалисту. Врач уточнит анамнез и примет решение о необходимости проведения УЗИ.

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Главной задачей щитовидной железы является выработка тиреоидных гормонов, необходимых для поддержания обмена веществ, полноценного развития организма, как умственного, так и физического. Кроме того, здоровая железа стимулирует производство клеток иммунной системы, борющихся с инфекциями.

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Заира Сиюхова
Заира Сиюхова
Здоровье
врач-эндокринолог
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