Эндокринолог Сиюхова рассказала о внешних признаках больной щитовидной железы

«Принципы диагностики общие, независимо от пола», - сказала специалист.

увеличение железы в объеме (это дает косметический дефект в области шеи)

увеличенные глаза

дрожь в руках

выраженный лицевой отек.

Врач рассказала в интервью, что заболевания щитовидки часто называют женскими. Даже существует стереотип, что мужчины не подвержены нарушениям в работе этого органа. Эндокринолог Сиюхова отметила, что это не так, хотя представительницы женственного пола действительно статистически чаще сталкиваются с патологиями щитовидной желез.Беседуя с «Вечерней Москвой», эндокринолог констатировала , что больную щитовидную железу выдают некоторые внешние признаки. Врач перечислила их:Эндокринолог Сиюхова подчеркнула: если возникли подозрения, что с щитовидкой не все в порядке, нужно как можно раньше обратиться к специалисту. Врач уточнит анамнез и примет решение о необходимости проведения УЗИ.Главной задачей щитовидной железы является выработка тиреоидных гормонов, необходимых для поддержания обмена веществ, полноценного развития организма, как умственного, так и физического. Кроме того, здоровая железа стимулирует производство клеток иммунной системы, борющихся с инфекциями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует действовать при внезапной боли в груди.

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