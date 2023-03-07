Знак при посещении туалета, связанный с «тяжелым» дефицитом витамина B12 - невролог Алехина

«Это приводит к дисфункции мочевого пузыря или кишечника, которая называется нейрогенным мочевым пузырем или нейрогенным кишечником», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Серьезный дефицит витамина B12 может привести к глубокой депрессии, паранойе и бреду, потере памяти, недержанию мочи, потере вкуса и обоняния и многому другому».

Витамин B12 играет несколько ролей в организме, но его роль в нервной системе является одной из самых важных. Без достаточного количества B12 спинной мозг становится уязвимым для травм, что может привести к побочному повреждению нескольких других органов. Некоторые органы здравоохранения предупреждают, что один из признаков повреждения спинного мозга из-за низкого уровня витамина B12 может проявиться при походе в туалет.Существует несколько причин недержания мочи, связанных с мышцами тазового дна, многие из которых подпадают под категорию неврологических состояний.Дегенерация спинного мозга — хорошо известный неврологический симптом дефицита витамина В12, возникающий вследствие демиелинизации нервов. Это происходит, когда не хватает миелина — защитного вещества на нервных окончаниях, обеспечивающего передачу сигналов.Поскольку мочевой пузырь также находится под контролем нервной системы, демиелинизация нервов в спинном мозге напрямую влияет на контроль над мочевым пузырем.Национальная ассоциация по борьбе с недержанием мочи объясняет, что любое повреждение спинного мозга может нарушить связь между нервами в позвоночнике, которые контролируют функцию мочевого пузыря и кишечника.При низком уровне B12 в крови эритроциты также могут упасть до опасного уровня, что может привести к таким осложнениям, как кишечное кровотечение и потеря контроля над мочевым пузырем.Тазовое дно, в состав которого входят коллаген, эластин и гладкие мышцы, имеет первостепенное значение для предотвращения недержания мочи. Это означает, что низкий уровень витамина B12 также может быть связан с недержанием мочи из-за нарушения выработки коллагена в крови.Ранее МедикФорум писал об опасных выделениях из носа.

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