Врач Мескина назвала неочевидные признаки заражения паразитами

«Яйца глистов могут находиться под ногтями, если человек не соблюдает меры гигиены», - предупредила инфекционист.

«Некоторые глистные инвазии протекают без симптомов. Они годами могут развиваться в организме и поражать различные органы. Например, в процессе развития аскариды ее личинки циркулируют по телу и могут попадать куда угодно, даже в легкие и головной мозг», - добавила медик.

Врач Мескина рассказала в интервью, как происходит заражение паразитами (в основном, это глисты, черви), и какие симптомы могут указывать на их присутствие в организме. Один из самых типичных путей их попадания в тело – употребление плохо мытых овощей и фруктов, несвежих мясных и рыбных продуктов, а также еды, приготовленной с нарушениями технологии. Вдобавок передатчиками паразитов могут быт домашние животные, грязные руки.«Вечерней Москве» специалист перечислила признаки, указывающие на наличие глистов. Наиболее очевидные проявляются как проблемы с желудочно-кишечным трактом в виде зуда в ректальной области, диареи или запоров, частого вздутия, тошноты или рвоты после съеденной пищи, исчезновения аппетита или его обострения.Кроме того, на заражение паразитами указывают неочевидные признаки. Говоря об этом, Мескина назвала необычайно сильную утомляемость, а также сыпь, возникающую на теле.Врач посоветовала раз в год проверяться на наличие паразитов. Будучи невыявленными, они грозят серьезными проблемами со здоровьем, включая аллергические явления, снижение иммунитета, функциональные расстройства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что любимые продукты многих людей способствуют развитию болезни Крона.

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