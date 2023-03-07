Иммунолог Яковлева: какие болезни обостряются весной?

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весеннее обострение

Иммунолог Вера Яковлева: для весны характерно обострение психических заболеваний.

По словам врача-иммунолога Веры Яковлевой,

«весной чаще всего обостряются психические и психосоматические заболевания».

На эту особенность проблем с психикой медик указала в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург». Яковлева отметила, что обострениям способствуют погодные изменения, истощение организма, дефицит витамина D.

Также иммунолог отметила, что весной, как правило, увеличивается число жалоб людей на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, в это время года растет число случаев аллергии.

Какие проблемы со здоровьем обостряются весной в первую очередь?


«Весенняя аллергия возникает не только из-за цветения растений, но из-за таких факторов, как ослабление иммунной защиты, хронический тонзиллит или гайморит», - констатировала врач.


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Вера Яковлева
Вера Яковлева
Здоровье
врач-иммунолог, терапевт
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