Иммунолог Яковлева: какие болезни обостряются весной?

«весной чаще всего обостряются психические и психосоматические заболевания».

«Весенняя аллергия возникает не только из-за цветения растений, но из-за таких факторов, как ослабление иммунной защиты, хронический тонзиллит или гайморит», - констатировала врач.

По словам врача-иммунолога Веры Яковлевой,На эту особенность проблем с психикой медик указала в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург». Яковлева отметила , что обострениям способствуют погодные изменения, истощение организма, дефицит витамина D.Также иммунолог отметила, что весной, как правило, увеличивается число жалоб людей на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, в это время года растет число случаев аллергии.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках гастрита

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