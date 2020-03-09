Иммунолог предрек тяжелую весну российским вегетарианцам

"В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов", - подчеркнул врач.

Болибок предостерегает вегетарианцев из России от ограничений, поскольку они могут привести и к более серьезным заболеваниям, нежели дефицит витаминов. Одной из самых опасных болезней, к которой могут привести вегетарианские и низкокалорийные диеты, является малокровие.Иммунолог посоветовал при первой же возможности обращаться к врачу и утверждать свой рацион с ним, чтобы в организме не возникало дефицита необходимых веществ.